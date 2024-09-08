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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 17:05 Güncelleme: 08.09.2024 17:07
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Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin böglesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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