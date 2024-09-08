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Mersin'de kamyon park halindeki otobüse çarptı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 09:57
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Mersin’de kamyon park halindeki otobüse çarptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon park halindeki otobüse çarptı. Bir kişi yaralandı.

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