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Çorum'da kaza: 2 ölü 2 yaralı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 09:55 Güncelleme: 08.09.2024 09:55
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Çorum’da kaza: 2 ölü 2 yaralı

Çorum Sungurlu kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi. Kazada izinden dönen polis memuru Kahraman Kudu (51) ve eşi Filiz Kudu hayatını kaybederken 2 çocuğu yaralandı.

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