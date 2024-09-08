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Kırklareli'de düzensiz göçmen operasyonu

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 09:59
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Kırklareli’de düzensiz göçmen operasyonu

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 21 yabancı uyruklu yakalandı.

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