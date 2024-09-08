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Mardin’de iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 18:36
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Mardin’de iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

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