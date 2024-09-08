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Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'a operasyon

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 19:39
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Kerkük’te terör örgütü DEAŞ’a operasyon

Irak güvenlik güçleri, Kerkük kentinin güneybatısında tespit edilen terör örgütü DEAŞ unsurlarına karşı operasyon düzenledi. Teröristlerin varlık gösterdiği Zegetun ve El-Cenabiyin vadilerine operasyon yapıldığı ve bu kapsamda 4 bombanın imha edildiği aktarıldı.

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