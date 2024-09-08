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Kütahya'da 7 farklı suç kaydı bulunan firari yakayı ele verdi

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 09:21
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Kütahya’da 7 farklı suç kaydı bulunan firari yakayı ele verdi

Kütahya'da 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

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