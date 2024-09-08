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Elazığ'da feci kaza: 4 yaralı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 08.09.2024 09:23
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Elazığ’da feci kaza: 4 yaralı

Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

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