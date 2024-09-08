08 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman trafik kazasında hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 11:21
ABONE OL
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman trafik kazasında hayatını kaybetti

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. İddiaya göre alkollü olduğu belirtilen bir sürücü, kaldırımda bekleyen Karaman'a çarptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör