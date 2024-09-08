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Gaziosmanpaşa'da sağanak yağış etkili oldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 11:39
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Gaziosmanpaşa’da sağanak yağış etkili oldu

Megakent İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşarken iş yerlerini su bastı.

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