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Isparta'da 18 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 15:03
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Isparta’da 18 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Isparta'da tartıştığı Sadık Enes Aydenir (21) tarafından sırtından bıçaklanan Hasan Kabalak (18) hayatını kaybetti.

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