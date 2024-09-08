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Kayseri'de balık keyfi can aldı! 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 08.09.2024 23:41 Güncelleme: 08.09.2024 23:41
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Kayseri’de balık keyfi can aldı! 1 ölü

Kayseri'de balık tutmak için gittikleri barajda dönüş yolunda suya düşen 1 kişi yaşamını yitirirken, mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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