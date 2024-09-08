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Ankara'da kayınpederiyle tartıştı! Bıçaklayarak öldürdü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 23:39
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Ankara’da kayınpederiyle tartıştı! Bıçaklayarak öldürdü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Y.E kayınpederi Cemil Cesur ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.E., Cesur'u bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan gözaltına alındı.

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