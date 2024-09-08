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Kağıthane Belediyesi'nin sünnet şöleninde bin çocuk sünnet oldu

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 09:51
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Kağıthane Belediyesi’nin sünnet şöleninde bin çocuk sünnet oldu

Kağıthane Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel sünnet şöleninde bin çocuk sünnet ettirildi. Etkinlikte konuşma yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Toplu sünnet şöleninde bu sene binden fazla evladımızı sünnet ettirmiş olduk" dedi.

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