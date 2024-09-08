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Çanakkale Boğazı'ndan geçen tanker makine arızası

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 09:27
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Çanakkale Boğazı’ndan geçen tanker makine arızası

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 171 metre uzunluğundaki 'ANWAAR AFRIQYA' isimli tanker, makine arızası yaptı.

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