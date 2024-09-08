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Bursa'da hediyelik eşya satan dükkanın deposu yandı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 05:55
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Bursa’da hediyelik eşya satan dükkanın deposu yandı

Bursa'da bulunan bir hediyelik eşya satan alışveriş merkezinin üst katındaki depo bölümünde yangın çıktı. Depodaki havai fişekler patlarken, alevler itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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