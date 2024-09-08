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Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını! Alevler kontrol altında

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 23:30
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Antalya’nın Kaş ilçesinde orman yangını! Alevler kontrol altında

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 17 hektar ormanlık alan zarar gördüğü bildirildi.

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