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Adıyaman'da silahlı saldırı! 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 15:16 Güncelleme: 08.09.2024 15:17
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Adıyaman’da silahlı saldırı! 1 ölü

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaşayan Abdurrahman Akay'a (54) kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Akay aldığı kurşun darbeleriyle hayatını kaybederken, olay yerine gelen ekipler kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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