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Bilecik'te 2 otomobil çarpıştı! 1'i bebek 5 yaralı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 17:34 Güncelleme: 08.09.2024 17:36
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Bilecik’te 2 otomobil çarpıştı! 1’i bebek 5 yaralı

Bilecik'te Yunus Ş. idaresindeki araç ile Mustafa E. kontrolündeki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazazedeler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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