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Hatay yeniden canlanıyor! İşte şehrin yeni tasarımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 11:23
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Hatay yeniden canlanıyor! İşte şehrin yeni tasarımı

6 Şubat depreminde en çok hasar gören illerden biri de Hatay'dı. Bu kadim şehri yeniden inşa etmek için Türkiye Tasarım Vakfı'nın öncülüğünde "Hatay Yeniden Canlanıyor" projesi başlamıştı. Halkın da katıldığı 38 çalıştay yapıldı. Yeni master planıyla şehir yeniden ayağa kalkıyor

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