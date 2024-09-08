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Gaziantep'te dehşet! Kavgayı ayırmak istedi canından oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 23:36
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Gaziantep’te dehşet! Kavgayı ayırmak istedi canından oldu

Gaziantep’te, bir sitede borç- alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak istediği sırada kalbinden bıçaklanan site yönetici Bülent Ecevit Bozgeyik (47), hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı,

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