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Bitlis'te yol kenarında satılan ürünlere büyük ilgi

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 09:25
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Bitlis’te yol kenarında satılan ürünlere büyük ilgi

Bitlis'in Ahlat ile Tatvan ilçelerinde yol kenarlarında satılan sebze ve meyveler büyük ilgi görüyor.

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