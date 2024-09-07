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Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 00:18 Güncelleme: 08.09.2024 00:25
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Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Ülke genelinde etkisini gösteren kavurucu sıcaklıklar, yerini sağanak yağışa bırakmaya devam ediyor. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Böylece yağışların, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. MGM, ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgarlara karşı tedbirli olunması için uyardı.

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