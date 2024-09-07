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Tekirdağ'da aranan 25 zanlı tutuklandı!

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 12:44
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Tekirdağ’da aranan 25 zanlı tutuklandı!

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan ve bazı suçlardan arandıkları belirlenen 77 şüpheliden 25'i tutuklandı.

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