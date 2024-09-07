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Edirne'de Valisi Yunus Sezer açıkladı! 3 ton 360 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 12:46
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Edirne’de Valisi Yunus Sezer açıkladı! 3 ton 360 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte bu yılın 8 ayında 3 ton 360 kilogram uyuşturucu yakalandığını söyledi. Sezer, 291 kilogram altın ve çok sayıda gümrük kaçağı malzemenin de ele geçirildiğini ifade etti.

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