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Gaziantep'te 2,5 kilometre uzunluğunda kebap

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 12:14
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Gaziantep’te 2,5 kilometre uzunluğunda kebap

Gaziantep'te düzenlenecek "GastroAntep Kültür Yolu Festivali"nde dünya rekorunu kırmak amacıyla bir araya gelen 500 kebap ustası, 2,5 kilometre uzunluğunda kebap yapmak için kolları sıvadı.

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