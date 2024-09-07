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Tefecilere jandarmadan operasyon

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 17:21
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Tefecilere jandarmadan operasyon

Manisa’nın Salihli ilçesinde tefecilik suçu işlediği belirlenen şüphelilere Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

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