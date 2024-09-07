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Denizli’de çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 17:23 Güncelleme: 07.09.2024 17:23
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Denizli’de çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Denizli’nin Buldan ilçesinde müstakil evler, yeşil ve kuru otların bulunduğu yerde çıkan yangın ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

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