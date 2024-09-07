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Palandöken’e mevsimin ilk karı yağı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 17:19 Güncelleme: 07.09.2024 17:19
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Palandöken’e mevsimin ilk karı yağı

Bugün sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olan soğuk hava ve yağmur Palandöken’in yüksek kesimlerinde kar şeklinde etkili oldu.

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