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Edirne'de yaralı işçiyi ambulansa yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiler

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 11:30
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Edirne’de yaralı işçiyi ambulansa yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiler

Edirne'de yüksekten düşerek yaralanan inşaat işçisini ambulansa yetiştirmek için yoğun mücadele sarf eden mesai arkadaşları adeta zamanla yarıştı.

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