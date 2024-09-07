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Sivas'ta kamyon kasasında havuz keyfi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 11:25 Güncelleme: 07.09.2024 11:25
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Sivas’ta kamyon kasasında havuz keyfi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir muhtar kamyonun kasasını havuza dönüştürerek çocukların yüzünde tebessüm oluşturdu.

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