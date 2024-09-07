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3 kişi motosikletle yolculuk yapıp yük taşıdı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 11:27
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3 kişi motosikletle yolculuk yapıp yük taşıdı

Bursa'da motosiklet ile trafiğe çıkan bir sürücü 3 kişi yolculuk yaptığı yetmezmiş gibi bir de arkadaşına yük taşıttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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