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Bursa'da seyir halindeki aracın motoru alev alev yandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 11:23 Güncelleme: 07.09.2024 11:23
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Bursa’da seyir halindeki aracın motoru alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki otomobil arıza yapınca motor kısmı alev alev yandı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

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