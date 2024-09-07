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Çocuklarına ev almak isterken dolandırıldılar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 08:37
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Çocuklarına ev almak isterken dolandırıldılar!

Konya’da birikimleri ile çocuklarına ev almak isteyen yaşlı çift hayatlarının şokunu yaşadı. Görüp, beğendikleri daireyi aldıklarını zanneden Yıldırım çifti, gerçeği öğrenince dünyaları başlarına yıkıldı.

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