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Siber suçlara ilişkin 4 bin 305 sosyal medya hesabında çalışma yapıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 12:53
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Siber suçlara ilişkin 4 bin 305 sosyal medya hesabında çalışma yapıldı

Sakarya'da 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında yürütülen asayiş çalışmaları, düzenlenen toplantıda Vali Yaşar Karadeniz tarafından açıklandı.

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