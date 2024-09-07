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Mersin'de üçüncü kattan apartman boşluğuna düştü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 12:51
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Mersin’de üçüncü kattan apartman boşluğuna düştü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşanan bir kadın apartmanın üçüncü katından apartman boşluğuna düştü. Yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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