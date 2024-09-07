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Manisa'da üzüm sergide, Avrupa Coğrafi İşareti yolda

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 12:55
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Manisa’da üzüm sergide, Avrupa Coğrafi İşareti yolda

Manisa Ticaret Borsası tarafından yapılan Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusuyla, dünyaca ünlü Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü hem yeni pazarlara kavuşacak hem de yüksek kar oranlarıyla önemli bir ihracat kalemi olacak.

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