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Şanlıurfa'da 14 ilde 25 kişiyi telefonla dolandırmışlardı! 4 zanlı tutuklandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 14:38
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Şanlıurfa’da 14 ilde 25 kişiyi telefonla dolandırmışlardı! 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 14 ilde 25 kişiyi dolandıran 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerin 14 ilde, 25 kişiyi 9 milyon 278 bin 316 lira maddi zarara uğrattıkları tespit edildi.

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