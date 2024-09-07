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A Haber depremin merkezi Pazarcık'ta: Kazan elimden yere fırladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 14:54 Güncelleme: 07.09.2024 15:02
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A Haber depremin merkezi Pazarcık’ta: Kazan elimden yere fırladı

Sabah 09.31'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğünde deprem büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar kendilerini ev ve iş yerlerinden dışarıya atarken A Haber Pazarcık sokaklarında depremden etkilenen kişilere mikrofon uzattı. Bölgedeki bir lokantada aşçı olarak görev yapan vatandaş yaptığı açıklamada "Kazan elimden yere fırladı. Bir anda korktum dışarıya fırladım." dedi.

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