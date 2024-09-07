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Mersin'de yıldırım düşmesi sonucu 20 keçi ve 1 köpek telef oldu

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 14:29
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Mersin’de yıldırım düşmesi sonucu 20 keçi ve 1 köpek telef oldu

Mersin'in Anamur ilçesinde acı bir olay yaşandı. Çamlıpınar Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu 20 keçi ve 1 çoban köpeği telef oldu.

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