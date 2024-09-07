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Samsun’da patlama! Taşlar araçlara isabet etti: Yaralılar var

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 23:20
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Samsun’da patlama! Taşlar araçlara isabet etti: Yaralılar var

Samsun’da bir taş ocağında dehşet dolu dakikalar yaşandı. İş makinesinin çalışması sırasında yaşanan patlamada taşlar Samsun-Ordu karayoluna düştü. Yoldan geçen araçlara isabet eden taşlar nedeniyle toplamda 4 kişi yaralandı.

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