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Burdur'da katliam gibi kaza! 2 kişi öldü yaralılar var

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 23:51
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Burdur’da katliam gibi kaza! 2 kişi öldü yaralılar var

Burdur'da seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Takla atan otomobil başka bir araçla çarpıştı. Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

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