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Arnavutköy'de iş yeri sahibinden 12 milyon lira haraç isteyen şüpheliler yakayı ele verdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 17:15 Güncelleme: 07.09.2024 17:18
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Arnavutköy’de iş yeri sahibinden 12 milyon lira haraç isteyen şüpheliler yakayı ele verdi

Arnavutköy'de bulunan hurda dükkanı sahibini silahla tehdit ederek 12 milyon lira isteyen ve dükkan sahibinin oğlunu kaçıran 7 kişilik örgüt düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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