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Munzur Çayı 3 balık türüne üreme ve yaşam alanı sağlıyor! Doğal bir akvaryum

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 13:00
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Munzur Çayı 3 balık türüne üreme ve yaşam alanı sağlıyor! Doğal bir akvaryum

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Çayı, berrak sularıyla sarı balık, yeşil balık ve kırmızı benekli alabalıklara yaşam alanı oluşturuyor. Geçtiği her noktaya canlılık katan çay, su altı güzellikleri ve çevresindeki bitki örtüsü çeşitliliğiyle de doğal bir akvaryumu andırıyor.

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