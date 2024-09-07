07 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'da eve silahlı ateş açan şahıs gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 13:50
ABONE OL
Adana’da eve silahlı ateş açan şahıs gözaltında

Adana'da kayınpederinin evine silahlı ateş açan şüpheli şahıs gözaltına alınırken şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör