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Kedilerin fare ile oyunu kameraya yansıdı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 12:59
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Kedilerin fare ile oyunu kameraya yansıdı

Elazığ'da bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, doğası gereği fareyi yemesi beklenen kedilerin fareyle oyunu izleyenleri gülümsetti.

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