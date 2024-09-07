07 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Siirt Valiliğini ziyaret etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 14:22
ABONE OL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Siirt Valiliğini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Siirt Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Göktaş ve beraberindekiler, Vali Kemal Kızılkaya ile makamında görüşerek, kentteki çalışmalara ilişkin brifing aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör