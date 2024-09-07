07 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kırklareli'nde "dur" ihtarına uymayan midibüs evin duvarına çarptı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 12:51
ABONE OL
Kırklareli’nde dur ihtarına uymayan midibüs evin duvarına çarptı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan midibüs evin bahçe duvarına çarptı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör