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Çiftçiler mahsullerini korumak için 4 aydır domuz nöbetinde!

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 12:56
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Çiftçiler mahsullerini korumak için 4 aydır domuz nöbetinde!

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde çiftçiler, tarlalarında yetiştirdikleri çeltik ve susamı, domuzlardan korumak için oluşturdukları gözetleme alanlarında 4 aydır geceleri nöbet tutuyor.

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