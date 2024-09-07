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Dünyanın en uzun ikinci mağarasını sel vurdu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 18:11
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Dünyanın en uzun ikinci mağarasını sel vurdu

Dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak bilinen Çal Mağarası'nı sel vurdu.

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